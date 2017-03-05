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Путін оголосив про остаточне відновлення стосунків з Туреччиною

Путін домовися про запуск спільного з Туреччиною інвестиційного фонду об’ємом до $1 млрд
Стосунки з Туреччиною повністю відновлено, Москва заявляє про завершення кризи, яка настала між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.
Путін оголосив про остаточне відновлення стосунків з Туреччиною Фото: ria.ru

Про це президент Росії Володимир Путін заявив після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі, передає Reuters.

Після переговорів Путін назвав Туреччину важливим та перспективним партнером Росії і оголосив про повернення до нормальних відносин.

"Якийсь час тому наші двосторонні стосунки проходили випробування на міцність.Тепер можна з упевненістю констатувати, що період відновлення російсько-турецьких зв’язків завершено, ми повертаємося до нормального кооперативного партнерства", - підкреслив президент Росії.

За словами Путіна, лідери домовились про запуск спільного з Туреччиною інвестиційного фонду об’ємом до $1 млрд.  

Крім того, Москва готова допомогти Анкарі покращити заходи безпеки на турецьких курортах.
Ердоган після зустрічі зазначив, що Туреччина продовжить співпрацю з Росією щодо вирішення сирійського конфлікту, передає Anadolu.

Нагадаємо, російський Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 24 листопада після порушення повітряного простору Туреччини. У відповідь Росія ввела проти Туреччини санкції.

27 червня на сайті Кремля з'явилося повідомлення, згідно з яким Ердоган перепросив у Путіна за збитий Су-24. Згодом Туреччина спростувала наявність вибачень у листі Ердогана Путіну.

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03 05 2017 21:25
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