Путін оголосив про остаточне відновлення стосунків з Туреччиною
Про це президент Росії Володимир Путін заявив після зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі, передає Reuters.
Після переговорів Путін назвав Туреччину важливим та перспективним партнером Росії і оголосив про повернення до нормальних відносин.
"Якийсь час тому наші двосторонні стосунки проходили випробування на міцність.Тепер можна з упевненістю констатувати, що період відновлення російсько-турецьких зв’язків завершено, ми повертаємося до нормального кооперативного партнерства", - підкреслив президент Росії.
За словами Путіна, лідери домовились про запуск спільного з Туреччиною інвестиційного фонду об’ємом до $1 млрд.
Крім того, Москва готова допомогти Анкарі покращити заходи безпеки на турецьких курортах.
Ердоган після зустрічі зазначив, що Туреччина продовжить співпрацю з Росією щодо вирішення сирійського конфлікту, передає Anadolu.
Нагадаємо, російський Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 24 листопада після порушення повітряного простору Туреччини. У відповідь Росія ввела проти Туреччини санкції.
27 червня на сайті Кремля з'явилося повідомлення, згідно з яким Ердоган перепросив у Путіна за збитий Су-24. Згодом Туреччина спростувала наявність вибачень у листі Ердогана Путіну.
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