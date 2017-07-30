Путін оголосив про скорочення 755 працівників американських дипломатичних місій в РФ

Росію мають залишити 755 працівників американських дипмісій.

Про це президент РФ заявив у інтерв'ю телеканалу "Росія-1", пише "Інтерфакс".

"Понад тисячу співробітників – дипломатів та технічних працівників (США) – працювали і досі працюють у ці дні в Росії. 755 мають припинити свою діяльність", – заявив він і додав, що "це чутливо".

Нагадаємо, 28 липня більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.