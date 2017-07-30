Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін оголосив про скорочення 755 працівників американських дипломатичних місій в РФ

Наразі в Росії працює понад тисяча працівників американських дипломатичних місій
Росію мають залишити 755 працівників американських дипмісій.
Путін оголосив про скорочення 755 працівників американських дипломатичних місій в РФ Фото: tass.ru

Про це президент РФ заявив у інтерв'ю телеканалу "Росія-1", пише "Інтерфакс".

"Понад тисячу співробітників – дипломатів та технічних працівників (США) – працювали і досі працюють у ці дні в Росії. 755 мають припинити свою діяльність", – заявив він і додав, що "це чутливо"

Нагадаємо, 28 липня більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.