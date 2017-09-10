Путін отримав від Берлусконі підковдру з їхнім спільним фото у подарунок

Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі в день 65-річчя Володимира Путіна прилетів з приватним візитом в Росію і подарував президенту вишиту підковдру ручної роботи.

Як пише видання Сorriere della Sera, подарунок був доставлений Путіну в Сочі. Зазначається, що це лише один із подарунків Берлусконі Путіну.



Фото: twitter.com/LaStampa

Офіційно Кремль не повідомляв про приїзд колишнього прем'єра.

Нагадаємо, російські федеральні канали показали сюжет про "Путінбургер" в американському ресторані в честь дня народження Володимира Путіна, однак, як виявилось, він не відповідає дійсності.