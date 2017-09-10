ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі в день 65-річчя Володимира Путіна прилетів з приватним візитом в Росію і подарував президенту вишиту підковдру ручної роботи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін отримав від Берлусконі підковдру з їхнім спільним фото у подарунок
Подарунок був доставлений Путіну в Сочі
Фото: cont.ws
Як пише видання Сorriere della Sera, подарунок був доставлений Путіну в Сочі. Зазначається, що це лише один із подарунків Берлусконі Путіну.
Фото: twitter.com/LaStampa
Офіційно Кремль не повідомляв про приїзд колишнього прем'єра.
Нагадаємо, російські федеральні канали показали сюжет про "Путінбургер" в американському ресторані в честь дня народження Володимира Путіна, однак, як виявилось, він не відповідає дійсності.
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09 10 2017 10:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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