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Путін отримав від Берлусконі підковдру з їхнім спільним фото у подарунок

Подарунок був доставлений Путіну в Сочі
Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі в день 65-річчя Володимира Путіна прилетів з приватним візитом в Росію і подарував президенту вишиту підковдру ручної роботи.
Путін отримав від Берлусконі підковдру з їхнім спільним фото у подарунок Фото: cont.ws

Як пише видання Сorriere della Sera, подарунок був доставлений Путіну в Сочі. Зазначається, що це лише один із подарунків Берлусконі Путіну.


Фото: twitter.com/LaStampa

Офіційно Кремль не повідомляв про приїзд колишнього прем'єра.

Нагадаємо, російські федеральні канали показали сюжет про "Путінбургер" в американському ресторані в честь дня народження Володимира Путіна, однак, як виявилось, він не відповідає дійсності.

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09 10 2017 10:05
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