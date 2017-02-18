Путін підписав указ про паспорти "ДНР" та "ЛНР" з гуманітарних міркувань, – Лавров

За словами російського міністра, цей указ потрібен поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості

Глава МЗС Російської Федерації заявив, що указ президента Росії Владіміра Путіна про визнання документів жителів ОРДЛО підписаний виключно з гуманітарною метою.

"Суто з гуманітарних міркувань, на той період, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості, поки не врегулюється все, що потрібно врегулювати відповідно до мінського "Комплексу заходів", указом президента дозволено приймати ті посвідчення особи, які є у жителів Донбасу, Донецька і Луганська, для того, щоб вони могли і до Росії потрапляти легітимно, і потім пересуватися на залізничному, авіаційному транспорті по Російській Федерації", – сказав Лавров журналістам у Мюнхені, повідомляє Українська Правда з посиланням на "Інтерфакс".

Разом із тим міністр заявив, що відповідний указ не обговорювався на зустрічі в "нормандському форматі" в суботу в Мюнхені.

"Я не думаю, що хтось вбачає в цьому якусь зміну позиції (Росії щодо статусу самопроголошених "ДНР" та "ЛНР")", – сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також заявив про відсутність прогресу щодо реалізації домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки".

"Нормандська четвірка" розглянула хід виконання домовленостей, яких досягли президенти Росії, Франції, України та канцлер Німеччини в листопаді в Берліні. Нам були дані відповідні доручення і по створенню зон безпеки, поступового послідовного нарощування таких зон на лінії зіткнення, і щодо безумовного відведення важких озброєнь, як це давно треба було зробити, по налагодженню цілодобового моніторингу місією ОБСЄ і в зонах безпеки на лінії зіткнення, і в тих місцях, де складуються важкі озброєння", – сказав Лавров.

"Ми сьогодні відзначили, що, на жаль, великих результатів на цих напрямках прийнятих рішень в Берліні досягнуто не було", – зазначив міністр.

Зазначимо, в українському Міністерстві закордонних справ закликали міжнародних партнерів України до посилення тиску на Російську Федерацію з метою неухильного виконання нею Мінських домовленостей та повернення Кремля в міжнародне правове поле.

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Підписання президентом Росії Владіміром Путіним указу про визнання паспортів та інших документів квазідержавних терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" секретар РНБО Олександр Турчинов вважає виходом Російської Федерації з Мінського процесу.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Видавати "паспорти республіки" терористична організація "ДНР" почала в 2016 році.