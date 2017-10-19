ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про зниження зарплати держслужбовцям на 10% на 2018 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін підписав указ про зменшення зарплати президента Росії у 2018 році
Під дію указу потрапляють також прем'єр-міністр, голови Генеральної прокуратури і Слідчого комітету, а також службовці Рахункової палати
Фото: obozrevatel.com
Текст документа опублікований на офіційному порталі правової інформації.
Під дію указу потрапляє сам президент, прем'єр-міністр, голови Генеральної прокуратури і Слідчого комітету, а також службовці Рахункової палати, йдеться в документі.
Згідно з декларацією про доходи президента, в 2016 році Путін заробив 8,86 млн руб, що на 33 тисячі рублів менше, ніж у 2015 році. Російському лідеру також належать два автомобілі ГАЗ М21, "Нива", причіп "Скіф", квартира, земельна ділянка і гаражне місце.
Нагадаємо, російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.
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