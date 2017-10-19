Путін підписав указ про зменшення зарплати президента Росії у 2018 році

Під дію указу потрапляють також прем'єр-міністр, голови Генеральної прокуратури і Слідчого комітету, а також службовці Рахункової палати

Президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про зниження зарплати держслужбовцям на 10% на 2018 рік.

Текст документа опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Під дію указу потрапляє сам президент, прем'єр-міністр, голови Генеральної прокуратури і Слідчого комітету, а також службовці Рахункової палати, йдеться в документі.

Згідно з декларацією про доходи президента, в 2016 році Путін заробив 8,86 млн руб, що на 33 тисячі рублів менше, ніж у 2015 році. Російському лідеру також належать два автомобілі ГАЗ М21, "Нива", причіп "Скіф", квартира, земельна ділянка і гаражне місце.

Нагадаємо, російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.