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Путін підписав закон про курортний збір в анексованому Криму

До 31 грудня 2022 року проводиться "експеримент з розвитку курортної інфраструктури"
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким буде введено плату за користування курортною інфраструктурою у трьох регіонах РФ та в анексованому Криму.
Путін підписав закон про курортний збір в анексованому Криму Фото: pravda.com.ua

Дія закону поширюється на Алтайський, Краснодарський і Ставропольський край, пише РІА Новости.

Згідно з документом, у зазначених регіонах до 31 грудня 2022 року проводиться "експеримент з розвитку курортної інфраструктури".

Платниками збору є фізособи, які досягли повнолітнього віку, що проживають в об'єктах розміщення понад 24 год.

Стягнення курортного збору почнеться не раніше 1 травня 2018 року, його розмір не може перевищувати 100 рублів, у 2018 році він не може перевищувати 50 рублів.

Сума курортного збору, що підлягає сплаті, визначається як вартість кількості днів фактичного проживання платника курортного збору в об'єкті розміщення, за винятком дня заїзду, і відповідного розміру курортного збору. Сума збору не включається у вартість проживання.

Розмір збору може бути диференційований, зокрема знижений до 0 – в залежності від сезонності, часу перебування платника в об'єкті розміщення, значення курорту, місцезнаходження територій муніципальних утворень, що входять до складу територію експерименту.

"Конкретні ставки збору будуть встановлюватися законом відповідного суб'єкта РФ", – зазначено в документі.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що російська влада може дозволити стягувати з приїжджих курортний збір до 100 рублів на добу в Алтайському, Краснодарському й Ставропольському краях і в анексованому Криму.

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30 07 2017 20:40
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