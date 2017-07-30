Путін підписав закон про курортний збір в анексованому Криму
Дія закону поширюється на Алтайський, Краснодарський і Ставропольський край, пише РІА Новости.
Згідно з документом, у зазначених регіонах до 31 грудня 2022 року проводиться "експеримент з розвитку курортної інфраструктури".
Платниками збору є фізособи, які досягли повнолітнього віку, що проживають в об'єктах розміщення понад 24 год.
Стягнення курортного збору почнеться не раніше 1 травня 2018 року, його розмір не може перевищувати 100 рублів, у 2018 році він не може перевищувати 50 рублів.
Сума курортного збору, що підлягає сплаті, визначається як вартість кількості днів фактичного проживання платника курортного збору в об'єкті розміщення, за винятком дня заїзду, і відповідного розміру курортного збору. Сума збору не включається у вартість проживання.
Розмір збору може бути диференційований, зокрема знижений до 0 – в залежності від сезонності, часу перебування платника в об'єкті розміщення, значення курорту, місцезнаходження територій муніципальних утворень, що входять до складу територію експерименту.
"Конкретні ставки збору будуть встановлюватися законом відповідного суб'єкта РФ", – зазначено в документі.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що російська влада може дозволити стягувати з приїжджих курортний збір до 100 рублів на добу в Алтайському, Краснодарському й Ставропольському краях і в анексованому Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа