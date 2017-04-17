Путін підписав закон про пільги для депортованих з Кримської АРСР
Про це повідомляє ТАСС.
Документ, який опублікований на офіційному порталі правової інформації Росії, Держдума ухвалила 5 квітня, а 12 квітня – його схвалила Рада Федерації.
Згідно із законом, пільги поширюються на самих громадян, а також на їхніх родичів. Тепер для отримання права на проживання в Росії їм не потрібно оформляти дозвіл на тимчасове проживання за умови подання довідки про реабілітацію, виданої органами внутрішніх справ, органами прокуратури Росії чи судом.
Закон підготовлений у зв’язку з указом президента Росії "Про заходи з реабілітації вірменського, болгарського, грецького, італійського, кримськотатарського та німецького народів та державної підтримки їх відродження й розвитку".
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це "відновленням історичної справедливості".
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