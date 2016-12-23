Путін розповів про "нормандський формат", безвізовий режим і "нормалізацію" відносин з Україною
Президент Росії висловився за збереження "нормандського формату" для врегулювання кризи на Сході України, попри те, що вважає його недостатньо ефективним, інформує BBC.
"Він справді не демонструє надефективності і лишається лише шкодувати, що він працює так мляво. Але іншого немає, тому цей формат треба продовжити. Якщо ми втратимо цей механізм, ситуація буде гіршою", - сказав Путін.
Окрім того, Путін сказав, що підтримує надання безвізового режиму між ЄС та Україною, але вважає, що цей режим має передбачати право на роботу у країнах Європи.
"Я взагалі вважаю, що візовий режим - це анахронізм в Європі. Тому безвізовий режим - це буде правильний крок, у правильному напрямку", - сказав він.
Президент Росії вважає, що безвіз призведе до збільшення потоку робочої сили в Європу, і це може бути "серйозним навантаженням на ринок праці в Європі".
"Якщо не буде права на роботу, українці опиняться у дискримінаційній ситуації, вони будуть нелегалами і не будуть захищені. Це буде жорстка експлуатація. Тому якщо дозволяти безвізовий режим, то з правом на роботу", - заявив російський президент.
На сам кінець Путін висловив сподівання, що з часом відносини між Україною та Росією стабілізуються.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна повинна відпустити всіх сепаратистів, навіть тих, які отримали вироки суду, щоб витягнути полонених із "ДНР" і "ЛНР".
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