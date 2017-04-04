Путін підтримав заборону переказу грошей в Україну за допомогою іноземних платіжних систем

Документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який забороняє здійснювати грошові перекази в Україну через іноземні платіжні системи.

Відповідний документ №59-ФЗ від 4 квітня за підписом президента опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Таким чином, внесені поправки до закону "Про національну платіжній системі".

Згідно з поправками, у разі введення іноземною державою заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ з Росії на територію такої держави може бути здійснено тільки за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами. Ці правила будуть поширюватися на перекази без відкриття банківського рахунку.

Банк Росії буде розміщувати на своєму сайті інформацію про введення іноземними державами заборон щодо платіжних систем, зареєстрованих ЦБ.

Документ спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, зазначає автор документу у пояснювальній записці.

Раніше Рада Федерації на засіданні у середу, 29 березня, схвалила закон, який обмежує грошові перекази з РФ в інші держави за допомогою іноземних платіжних систем.

Нагадаємо, 17 березня Держдума прийняла в другому читанні законопроект, яким пропонує заборонити грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.

Це відповідь на заборону діяльності російських платіжних систем в Україні, введений у жовтні 2016 року.