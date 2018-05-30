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Путін підтвердив готовність зберегти транзит газу через Україну

За словами російського президента, питання в тому, скільки Росія збереже транзиту через Україну
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.
Путін підтвердив готовність зберегти транзит газу через Україну Фото: reuters.com

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, повідомляє РБК.

Російський президент зазначив, що зараз активно обговорюється питання будівництва "Північного потоку-2".

"Скільки буде по ньому поставлятися – питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит – теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", – сказав Путін.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво газопроводу на дні Балтійського моря до Німеччини. Проектна вартість становить €9,5 млрд.

В середині травня Путін на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що Росія не планує припиняти транзит газу через Україну після того, як почне експлуатуватися газопровід "Північний потік-2". Тоді президент РФ сказав, що поставки будуть продовжені, якщо вони будуть "економічно обгрунтовані для учасників економічної діяльності".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що проект газопроводу "Північний потік-2" становить небезпеку для енергетичної безпеки Європи.

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30 05 2018 22:28
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