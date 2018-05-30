Путін підтвердив готовність зберегти транзит газу через Україну
Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, повідомляє РБК.
Російський президент зазначив, що зараз активно обговорюється питання будівництва "Північного потоку-2".
"Скільки буде по ньому поставлятися – питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит – теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", – сказав Путін.
Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво газопроводу на дні Балтійського моря до Німеччини. Проектна вартість становить €9,5 млрд.
В середині травня Путін на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав, що Росія не планує припиняти транзит газу через Україну після того, як почне експлуатуватися газопровід "Північний потік-2". Тоді президент РФ сказав, що поставки будуть продовжені, якщо вони будуть "економічно обгрунтовані для учасників економічної діяльності".
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що проект газопроводу "Північний потік-2" становить небезпеку для енергетичної безпеки Європи.
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