Путін після зустрічі з Меркель: Росія працюватиме у рамках "нормандського формату"

Конкретна дата проведення зустрічі в рамках "нормандського формату» на вищому рівні поки не обговорювалася

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що Росія та ФРН разом продовжать роботу в рамках "нормандського формату", а міністерствам іноземних справ двох країн доручено опрацювати питання відправки місії ООН в Україні.

"Торкнулися стану справ і в Україні. За обопільну думку, Мінські угоди залишаються безальтернативною основою врегулювання. І ми, звичайно, будемо продовжувати спільну роботу в рамках «нормандського формату», сприяти результативній діяльності контактної групи у Мінську", - повідомляє "Інтерфакс Україна".

Президент РФ заявив також, що зовнішньополітичним відомствам Росії і Німеччини доручено "ще раз предметно опрацювати тему установи місії ООН зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ на Донбасі".

"Що стосується «нормандського формату», то ми вважаємо його важливим інструментом врегулювання ситуації на південному сході України, і Росія готова працювати в цьому форматі. Більш того, ми вважаємо його дуже важливим, і на сьогоднішній день заміни йому немає", - додав Путін.

При цьому він повідомив, що конкретна дата проведення зустрічі в рамках "нормандського формату» на вищому рівні поки не обговорювалася.

"Ми конкретну дату не обговорювали, але ми говорили про таку можливість", - зазначив глава РФ.