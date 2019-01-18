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Путін погодився допустити представнивників Німеччини та Франції у Керченську протоку

"це можна зробити сьогодні, завтра, в будь-який час"
Президент Росії Володимир Путін погодився допустити спеціалістів з Німеччини та Франції в Керченську протоку, аби побачити, як через неї проходять судна.
Путін погодився допустити представнивників Німеччини та Франції у Керченську протоку Фото: ria.ru

"Понад місяць тому канцлерка Меркель просила президента Путіна дозволити німецьким фахівцям приїхати в район Керченської протоки і подивитися, як здійснюється прохід через цю акваторію, враховуючи, що необхідно дотримуватися норм безпеки... І президент Путін зразу погодився", - сказав Лавров, інформує "Інтерфакс".

Він додав, що пізніше Меркель просила, аби німецькі фахівці приїхали разом з французькими - і на це Путін, за словами Лаврова, теж погодився.

"Ми сказали чесно, якщо наші колеги зацікавлені в тому, що обіцяв президент Путін канцлеру Меркель, це можна зробити сьогодні, завтра, в будь-який час. Якщо ідея полягає в необхідності оформити все це в якусь політичну процедуру, в якій буде і українська сторона приймати якісь рішення, то ми ризикуємо опинитися в тій же ситуації, в якій опинився "Нормандський формат" з "формулою Штайнмайера", - підсумував Лавров.

Раніше Меркель і президент Франції Еммануель Макрон заявили, що вимагають від президента Росії Володимира Путіна забезпечити безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнити українських моряків.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

 

 

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18 01 2019 13:54
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