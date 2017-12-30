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Путін пообіцяв Асаду подальшу підтримку у Сирії

Путін підтвердив, що Росія буде і далі надавати всіляке сприяння Сирійській Арабській Республіці в захисті державного суверенітету
Президент РФ Володимир Путін пообіцяв президенту Сирії Башару Асаду сприяти "в захисті державного суверенітету, єдності й територіальної цілісності країни".
Путін пообіцяв Асаду подальшу підтримку у Сирії Фото: eer.ru

"Володимир Путін підтвердив, що Росія буде і далі надавати всіляке сприяння Сирійській Арабській Республіці в захисті державного суверенітету, єдності і територіальної цілісності, в просуванні процесу політичного врегулювання, а також в зусиллях з відновлення національної економіки", - йдеться в адресованому привітанні Путіна, опублікованому на сайті Кремля.

Водночас, у Держдепі США закликали Путіна вплинути на Асада, з метою припинення варварських нападів на цивільних осіб у Сирії.

Нагадаємо, у Сирії протягом листопада 2017 року здійснено 33 масових вбивства, внаслідок чого загинули 410 цивільних осіб, у тому числі 46 жінок та 103 дитини.

 
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30 12 2017 13:55
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