НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін пообіцяв президенту Сирії Башару Асаду сприяти "в захисті державного суверенітету, єдності й територіальної цілісності країни".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін пообіцяв Асаду подальшу підтримку у Сирії
Путін підтвердив, що Росія буде і далі надавати всіляке сприяння Сирійській Арабській Республіці в захисті державного суверенітету
Фото: eer.ru
"Володимир Путін підтвердив, що Росія буде і далі надавати всіляке сприяння Сирійській Арабській Республіці в захисті державного суверенітету, єдності і територіальної цілісності, в просуванні процесу політичного врегулювання, а також в зусиллях з відновлення національної економіки", - йдеться в адресованому привітанні Путіна, опублікованому на сайті Кремля.
Водночас, у Держдепі США закликали Путіна вплинути на Асада, з метою припинення варварських нападів на цивільних осіб у Сирії.
Нагадаємо, у Сирії протягом листопада 2017 року здійснено 33 масових вбивства, внаслідок чого загинули 410 цивільних осіб, у тому числі 46 жінок та 103 дитини.
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30 12 2017 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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