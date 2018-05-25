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Путін пообіцяв не балотуватися у президенти на наступних виборах

Він заявив про намір дотримуватися Конституції РФ
Володимир Путін пообіцяв не порушувати Конституцію Росії, яка забороняє обіймати посаду президента понад два терміни поспіль.
Путін пообіцяв не балотуватися у президенти на наступних виборах Фото: reuters.com

"Я завжди строго дотримувався і дотримуюся Конституції Російської Федерації. У Конституції чітко прописано – не більше двох термінів поспіль. Зараз у мене другий термін поспіль. Як ви пам'ятаєте, я був двічі до цього президентом, а потім покинув посаду президента, тому що Конституція не дозволяла обиратися втретє. От і все. Я маю намір дотримуватися цього правила і в майбутньому", – сказав Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Нагадаємо, Володимир Путін був президентом Росії два терміни у 2000-2008 роках, а потім чотири роки обіймав пост прем'єр-міністра.

У 2008 році Держдума РФ прийняла поправку до Конституції про збільшення президентського терміну з чотирьох до шести років.

У 2012 році Путін пішов на третій, тепер уже шестирічний, термін.

У 2018 році він знову виграв вибори.

Верховна Рада України визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму.

На початку травня 2018 року парламент Чечні вніс у російську Держдуму поправку до Конституції, яка дозволяє одній людині займати пост президента три терміни поспіль.

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25 05 2018 21:21
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