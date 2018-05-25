Путін пообіцяв не балотуватися у президенти на наступних виборах
"Я завжди строго дотримувався і дотримуюся Конституції Російської Федерації. У Конституції чітко прописано – не більше двох термінів поспіль. Зараз у мене другий термін поспіль. Як ви пам'ятаєте, я був двічі до цього президентом, а потім покинув посаду президента, тому що Конституція не дозволяла обиратися втретє. От і все. Я маю намір дотримуватися цього правила і в майбутньому", – сказав Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Нагадаємо, Володимир Путін був президентом Росії два терміни у 2000-2008 роках, а потім чотири роки обіймав пост прем'єр-міністра.
У 2008 році Держдума РФ прийняла поправку до Конституції про збільшення президентського терміну з чотирьох до шести років.
У 2012 році Путін пішов на третій, тепер уже шестирічний, термін.
У 2018 році він знову виграв вибори.
Верховна Рада України визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму.
На початку травня 2018 року парламент Чечні вніс у російську Держдуму поправку до Конституції, яка дозволяє одній людині займати пост президента три терміни поспіль.
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