Путін пообіцяв угорцям добудувати АЕС на Дунаї

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розширення єдиної в цій країні атомної електростанції "Пакш" із російською участю може відбутися вже на початку наступного року

Про це Путін заявив, перебуваючи з уже другим за цей рік візитом в Угорщині, інформує "Радіо Свобода".

Офіційним приводом для короткого візиту була участь Путіна, який є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо у відкритті світового чемпіонату з цього виду спорту.

Як вважають, головною темою переговорів Путіна і Орбана було обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів.

Опозиція зустріла візит російського президента акціями протесту. Зокрема, на під’їзді до місця проведення чемпіонату його автоколону освистали, демонстранти також вийшли з плакатом "Не хочемо бути колонією Росії", але їх вивела поліція.

Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року.

Нагадаємо, що раніше Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.