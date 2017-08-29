Путін пообіцяв угорцям добудувати АЕС на Дунаї
Про це Путін заявив, перебуваючи з уже другим за цей рік візитом в Угорщині, інформує "Радіо Свобода".
Офіційним приводом для короткого візиту була участь Путіна, який є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо у відкритті світового чемпіонату з цього виду спорту.
Як вважають, головною темою переговорів Путіна і Орбана було обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів.
Опозиція зустріла візит російського президента акціями протесту. Зокрема, на під’їзді до місця проведення чемпіонату його автоколону освистали, демонстранти також вийшли з плакатом "Не хочемо бути колонією Росії", але їх вивела поліція.
Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року.
Нагадаємо, що раніше Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.
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