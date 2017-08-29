Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Путін пообіцяв угорцям добудувати АЕС на Дунаї

Опозиція зустріла візит російського президента акціями протесту
Президент Росії Володимир Путін заявив, що розширення єдиної в цій країні атомної електростанції "Пакш" із російською участю може відбутися вже на початку наступного року
Путін пообіцяв угорцям добудувати АЕС на Дунаї Фото:Reuters

Про це Путін заявив, перебуваючи з уже другим за цей рік візитом в Угорщині, інформує "Радіо Свобода".

Офіційним приводом для короткого візиту була участь Путіна, який є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо у відкритті світового чемпіонату з цього виду спорту.

Як вважають, головною темою переговорів Путіна і Орбана було обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів.

Опозиція зустріла візит російського президента акціями протесту. Зокрема, на під’їзді до місця проведення чемпіонату його автоколону освистали, демонстранти також вийшли з плакатом "Не хочемо бути колонією Росії", але їх вивела поліція.

Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року.

Нагадаємо, що раніше Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2017 06:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.