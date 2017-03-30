Путін порівняв протести проти корупції в Росії з "арабською весною" і Євромайданом

На думку Путіна, акція була інструментом для піару певних політичних сил

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на акції протесту проти корупції, які пройшли в країні 26 березня.

Зокрема, глава російської держави порівняв їх з початком "арабської весни" і "Євромайданом", повідомляє "РБК".

"Я особисто виступаю за те, щоб питання боротьби з корупцією були в центрі уваги громадськості. Єдине, я вважаю неправильним, що якісь політичні сили намагаються використовувати цей інструмент для розкрутки на політичній арені напередодні виборів. Це інструмент „арабської весни“ — ми дуже добре знаємо, до чого це призвело. Це ж стало приводом для державного перевороту в Україні і завело країну в хаос", - зазначив він.

При цьому Путін додав, що всі, хто виходить за рамки закону, повинні бути покарані згідно з законодавством.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.