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Путін порівняв протести проти корупції в Росії з "арабською весною" і Євромайданом

На думку Путіна, акція була інструментом для піару певних політичних сил
Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на акції протесту проти корупції, які пройшли в країні 26 березня.
Путін порівняв протести проти корупції в Росії з "арабською весною" і Євромайданом Фото: kremlin.ru

Зокрема, глава російської держави порівняв їх з початком "арабської весни" і "Євромайданом", повідомляє "РБК".

"Я особисто виступаю за те, щоб питання боротьби з корупцією були в центрі уваги громадськості. Єдине, я вважаю неправильним, що якісь політичні сили намагаються використовувати цей інструмент для розкрутки на політичній арені напередодні виборів. Це інструмент „арабської весни“ — ми дуже добре знаємо, до чого це призвело. Це ж стало приводом для державного перевороту в Україні і завело країну в хаос", - зазначив він.

При цьому Путін додав, що всі, хто виходить за рамки закону, повинні бути покарані згідно з законодавством.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним,  влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.

В результаті, у Москві затримали більше людей, ніж під час масових акцій протесту 2012 року на Болотній площі
 

Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.

Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.

Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.

 

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