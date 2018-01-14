Путін порівняв тіло Леніна із мощами християнських святих

Президент Росії Володимир Путін порівняв ставлення комуністів до Володимира Леніна із шануванням святих у християнстві, а комуністичну ідеологію - з християнством.

"Комуністична ідеологія - дуже схоже на християнство, насправді. Свобода, братерство, рівність, справедливість - це ж все закладено в Священному писанні, це все там є. А кодекс будівників комунізму? Це сублімація, це примітивнаий витяг з Біблії, нічого там нового не придумали. Леніна поклали в мавзолей - чим це відрізняється від мощей святих для православних, так просто для християн? Мені кажуть: "ні, в християнському світі немає такої традиції". Як же немає? На Афон їдьте, подивіться, там мощі святих є , та й тут теж святі мощі Сергія і Германа. Тобто по суті нічого нового тодішня влада не придумала, вона просто пристосувала під свою ідеологію те, що людство вже давно винайшло", - сказав президент РФ у фільмі журналіста Андрія Кондрашова "Валаам", пише "Новая газета".

Путін додав, що жителів країни весь час супроводжувала віра.

"Віра зміцнювалася, коли країні нашій, народу було особливо важко, були зовсім жорсткі богоборчі роки, коли знищували священиків, руйнували храми. Але одночасно створювали нову релігію", - сказав російський президент.

Вперше про необхідність винести тіло Леніна з Мавзолею і поховати заговорили в 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Володимир Путін на самому початку свого першого президентського терміну (в 2001 році) заявив, що вважає обговорення питання про перепоховання тіла Леніна передчасним. Він пояснив, що покоління громадян, які тривалий час жили в період правління КПРС подумають, що "поклонялися помилковим цінностям і життя прожите даремно".

Нагадаємо, що питання поховання тіла Леніна знову почало активно обговорюватися в 2017 році - в столітню річницю Жовтневої революції. У квітні ряд депутатів внесли до Держдуми законопроект про перепоховання тіла Леніна. У пояснювальній записці йшлося про те, що "саме по собі тіло Леніна не є ні символом епохи, ні символом об'єднання нації".