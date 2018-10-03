Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін про свого прес-секретаря: "Він несе іноді таку дурню"

Президент РФ заявив, що не контролює всіх співробітників своєї адміністрації, зокрема і прес-секретаря Дмитра Пєскова
Президент РФ Володимир Путін розповів, що іноді не розуміє свого прес-секретаря Дмитра Пєскова, чиї слова вважаються офіційною позицією Кремля.
Путін про свого прес-секретаря: "Він несе іноді таку дурню" Фото: kremlin.ru

Путін дав інтерв'ю журналістці американського телеканалу NBC Мегін Келлі. Келлі попросила його прокоментувати висловлювання одного з радників президента. Президент РФ заявив, що не контролює всіх співробітників своєї адміністрації, зокрема і прес-секретаря Дмитра Пєскова, а також не вважає за необхідне коментувати всі їх висловлювання.

"У нас дві тисячі співробітників адміністрації, невже ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку дурню, я дивлюся по телевізору і думаю: що він там розповідає? Хто йому це доручив?", – сказав Путін.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія завдасть ядерного удару тільки у разі нападу на неї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2018 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.