ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін розповів, що іноді не розуміє свого прес-секретаря Дмитра Пєскова, чиї слова вважаються офіційною позицією Кремля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін про свого прес-секретаря: "Він несе іноді таку дурню"
Президент РФ заявив, що не контролює всіх співробітників своєї адміністрації, зокрема і прес-секретаря Дмитра Пєскова
Фото: kremlin.ru
Путін дав інтерв'ю журналістці американського телеканалу NBC Мегін Келлі. Келлі попросила його прокоментувати висловлювання одного з радників президента. Президент РФ заявив, що не контролює всіх співробітників своєї адміністрації, зокрема і прес-секретаря Дмитра Пєскова, а також не вважає за необхідне коментувати всі їх висловлювання.
"У нас дві тисячі співробітників адміністрації, невже ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку дурню, я дивлюся по телевізору і думаю: що він там розповідає? Хто йому це доручив?", – сказав Путін.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія завдасть ядерного удару тільки у разі нападу на неї.
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10 03 2018 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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