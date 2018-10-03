Путін про свого прес-секретаря: "Він несе іноді таку дурню"

Президент РФ заявив, що не контролює всіх співробітників своєї адміністрації, зокрема і прес-секретаря Дмитра Пєскова

Президент РФ Володимир Путін розповів, що іноді не розуміє свого прес-секретаря Дмитра Пєскова, чиї слова вважаються офіційною позицією Кремля.

Путін дав інтерв'ю журналістці американського телеканалу NBC Мегін Келлі. Келлі попросила його прокоментувати висловлювання одного з радників президента. Президент РФ заявив, що не контролює всіх співробітників своєї адміністрації, зокрема і прес-секретаря Дмитра Пєскова, а також не вважає за необхідне коментувати всі їх висловлювання.

"У нас дві тисячі співробітників адміністрації, невже ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку дурню, я дивлюся по телевізору і думаю: що він там розповідає? Хто йому це доручив?", – сказав Путін.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Росія завдасть ядерного удару тільки у разі нападу на неї.