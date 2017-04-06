Путін про зустріч з Флінном: "Я навіть нормально не поговорив з ним", – ВІДЕО

Президент РФ стверджує, що він майже не знайомий з Флінном

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що він обмежив особисті контакти з колишнім радником з нацбезпеки США Майклом Флінном, коли той сидів поруч з ним за столом на обіді під час заходу, присвяченого Russia Today, у 2015 році.

Про це Путін сказав в інтерв’ю телеканалу NBC.

"Коли я прийшов на захід, присвячений Russia Today, я сів за стіл, і поруч зі мною він сидів на одному боці. Ми почали про щось говорити, а потім я встав і пішов. Я навіть нормально не поговорив з ним. Ось це ступінь мого знайомства з Флінном", – заявив Путін.

Путін зауважив, що він набагато тісніше знайомий з журналісткою, яка бере в нього це інтерв’ю, аніж з Флінном.

NBC News при цьому наводить слова колишнього посла США в Москві Майкла Макфола, який сказав:

"Це не випадково, що Флінна посадили поруч з президентом Путіним".

Нагадаємо, 13 лютого радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн був змушений піти у відставку менш ніж за місяць після вступу на посаду.