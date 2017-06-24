Путін приїхав в анексований Крим, щоб відкрити чергову зміну в "Артеку"
Путін відвідує дитячий центр "Артек", де він повинен взяти участь у церемонії відкриття чергової зміни, повідомляє сайт Кремля.
Його супроводжують віце-прем'єр Ольга Голодець, радник Андрій Фурсенко і голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
Про те, що президент РФ приїде в дитячий літній табір в окупованому Росією Криму стало відомо в п'ятницю, 23 червня.
Відзначимо, що це щонайменше восьма поїздка Путіна до Криму після його окупації. Раніше він приїжджав 9 травня 2014 року, 14-15 серпня 2014 року, 17-19 серпня 2015 року, 11-12 вересня 2015 року, 2 грудня 2015 року, 19 серпня 2016 року, 26 жовтня 2016 року.
Як відомо, у квітні 2016 Київський суд арештував майно "Артека" в анексованому Криму. Після анексії Криму "Артек" перебазувався в Пущу Водицю в Києві.
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