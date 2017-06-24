Путін приїхав в анексований Крим, щоб відкрити чергову зміну в "Артеку"

Це щонайменше восьма поїздка Путіна до Криму після його окупації

Президент Росії Володимир Путін 24 червня приїхав до окупованого Криму, вкотре порушивши кордони України.

Путін відвідує дитячий центр "Артек", де він повинен взяти участь у церемонії відкриття чергової зміни, повідомляє сайт Кремля.

Його супроводжують віце-прем'єр Ольга Голодець, радник Андрій Фурсенко і голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Про те, що президент РФ приїде в дитячий літній табір в окупованому Росією Криму стало відомо в п'ятницю, 23 червня.

Відзначимо, що це щонайменше восьма поїздка Путіна до Криму після його окупації. Раніше він приїжджав 9 травня 2014 року, 14-15 серпня 2014 року, 17-19 серпня 2015 року, 11-12 вересня 2015 року, 2 грудня 2015 року, 19 серпня 2016 року, 26 жовтня 2016 року.

Як відомо, у квітні 2016 Київський суд арештував майно "Артека" в анексованому Криму. Після анексії Криму "Артек" перебазувався в Пущу Водицю в Києві.