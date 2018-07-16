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Путін прилетів на зустріч з Трампом із запізненням

Літак приземлився в аеропорту Гельсінкі близько 13:00
Літак президента Росії Володимира Путіна прилетів у Гельсінкі з запізненням.
Путін прилетів на зустріч з Трампом із запізненням Фото: EPA/UPG

Літак російського лідера приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа близько 13:00, хоча на нього чекали ще о 12:30, інформує фінське видання Yle.

Прибуття Путіна в президентський палац планувалося на 13:00, а початок зустрічі з президентом США Дональдом Трампом - на 13:15-13:20.

Однак кортеж президента Росії поїхав з аеропорту лише о 13:15.

Американський лідер прилетів до Фінляндії ще в неділю.

Путін відомий своєю звичкою спізнюватися. У 2012 році він приїхав на зустріч з президентом України Віктором Януковичем на 4 години пізніше, ніж планувалося, тому що дорогою заїхав до байкерів. У 2015 році Папі Римському довелося чекати на Путіна майже годину.

Нагадаємо, раніше президенти США і Росії зустрічалися винятково в кулуарах міжнародних заходів. Гельсінський саміт стане четвертою зустріччю Трампа і Путіна після інавгурації Трампа в січні 2017 року.

Після їхньої останньої зустрічі на саміті АТЕС у В'єтнамі в листопаді 2017 року Трамп дав "зелене світло" продажу летального озброєння Україні, вислав 60 російських дипломатів із США в зв'язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною двох осіб на території Великобританії і наклав додаткові санкції на російських чиновників.

У столиці Фінляндії в неділю проходила акція протесту, приурочена до приїзду в Гельсінкі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

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16 07 2018 13:42
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