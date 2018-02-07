Путін присвоїв частинам своєї армії імена українських міст
Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань цілої низки частин російської армії 30 червня – і вони вже набули чинності, повідомляє РБК.
В указах сказано, що почесні найменування присвоєно різним частинам "із метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Вітчизні та вірності військовому обов'язку".
Назви українських міст включено в почесні найменування полків у пам'ять про участь частин у звільненні цих міст в роки т.зв. "Великої вітчизняної війни".
Зокрема, почесне найменування "Житомирський" було присвоєно 93-й окремій танковій бригаді, на базі якої пізніше було створено 68-й полк, "в ознаменування здобутої перемоги і відзнаки у боях за визволення міста Житомир".
Такий наказ підписав ще верховний головнокомандувач Йосип Сталін 1 січня 1944 року. Після розпаду СРСР 68-й полк було розформовано, але в 2017 році відтворено.
Одночасно з цим низці частин російської армії було присвоєно почесні найменування, що включають у себе назви міст Білорусі – Вітебська (90-а гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія), Кобрина (856-й гвардійський самохідний артилерійський Кобринський полк), Слонима (102-й механізований Слонімсько-Померанський полк).
381-й гвардійський артилерійський "Варшавський полк" названо на честь столиці Польщі.
Крім того, 400-й самохідний артилерійський полк отримав почесне найменування "Трансільванський", 144-й мотострілецька дивізія стала гвардійською Ельнінською, 150-га мотострілецька дивізія – Ідріцько-Берлінською, а 933-й зенітний ракетний полк – Верхньодніпровським.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"