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Путін привітав Ердогана з результатами референдуму

За підсумками референдуму президент Туреччини отримав розширення своїх повноважень
Російський президент Володимир Путін зателефонував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану та привітав його з підсумковим результатом референдуму, згідно з яким Туреччина стала президентською республікою.
Путін привітав Ердогана з результатами референдуму Фото: EPA/UPG

Також президенти обговорили російсько-турецькі відносини та ситуацію в Сирії, передає Reuters.

Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.

 

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