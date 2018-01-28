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Путін привітав Земана з перемогою на виборах президента Чехії

Президент Росії підтвердив готовність продовжувати конструктивну спільну роботу
Президент Росії Володимир Путін привітав з перемогою у другому турі президентських виборів у Чехії чинного главу держави Мілоша Земана.
Путін привітав Земана з перемогою на виборах президента Чехії Фото: inforesist.org

Путін у вітанні заявив, що результати виборів "продемонстрували високий авторитет Земана як досвідченого і відповідального політика, який втілив в життя інтереси та прагнення чеського народу", повідомляє прес-служба Кремля.

У повідомленні також вказано, що президент Росії підтвердив готовність продовжувати "конструктивну спільну роботу з питань двостороннього і міжнародного порядку денного".

"В Росії високо цінують принципову позицію Мілоша Земана на користь розвитку дружніх російсько-чеських відносин", – вказали в повідомленні.

73-річний Мілош Земан 27 січня переміг у другому турі президентських виборів в Чехії, здобувши 51, 36% голосів виборців проти 48,63 у його суперника Їржі Драгоша. Явка на виборах склала понад 66%.

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