Путін привітав Земана з перемогою на виборах президента Чехії
Путін у вітанні заявив, що результати виборів "продемонстрували високий авторитет Земана як досвідченого і відповідального політика, який втілив в життя інтереси та прагнення чеського народу", повідомляє прес-служба Кремля.
У повідомленні також вказано, що президент Росії підтвердив готовність продовжувати "конструктивну спільну роботу з питань двостороннього і міжнародного порядку денного".
"В Росії високо цінують принципову позицію Мілоша Земана на користь розвитку дружніх російсько-чеських відносин", – вказали в повідомленні.
73-річний Мілош Земан 27 січня переміг у другому турі президентських виборів в Чехії, здобувши 51, 36% голосів виборців проти 48,63 у його суперника Їржі Драгоша. Явка на виборах склала понад 66%.
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