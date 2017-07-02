Путін ратифікував угоду з Туреччиною щодо "Турецького потоку" в обхід України

Президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон про ратифікацію міжурядової угоди з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік".

"Ратифікувати угоду між урядом Росії та урядом Турецької Республіки за проектом газопроводу "Турецький потік", підписану в Стамбулі 16 жовтня 2016 року", - йдеться в опублікованому документі на порталі правової інформації Росії.

"ТАСС" пише, що газопровід дозволить значно знизити ризики, пов'язані з транзитом газу по території України.

Як зазначає видання, офіційний представник російського кабміну з цього питання - заступник міністра енергетики Росії Юрій Сентюрін заявляв, що угода "передбачає створення сприятливої нормативно-правової бази, включаючи податкові та митні режими, для проектування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу".

Він пояснив, що "Турецький потік" призначений для поставок російського газу на територію Туреччини, а також для забезпечення виконання російською стороною своїх зобов'язань з постачання газу на територію держав Європейського союзу після 2019 року".

Як повідомляв iPress.ua, частки російських "Газпрому" і Газпромбанку в найбільшому приватному імпортері російського газу до Туреччини Akfel Holding де-факто були націоналізовані.