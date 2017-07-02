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Путін ратифікував угоду з Туреччиною щодо "Турецького потоку" в обхід України

Газопровід дозволить значно знизити ризики, пов'язані з транзитом газу територією України
Президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон про ратифікацію міжурядової угоди з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік".
Путін ратифікував угоду з Туреччиною щодо "Турецького потоку" в обхід України Фото: ria.ru

"Ратифікувати угоду між урядом Росії та урядом Турецької Республіки за проектом газопроводу "Турецький потік", підписану в Стамбулі 16 жовтня 2016 року", - йдеться в опублікованому документі на порталі правової інформації Росії.

"ТАСС" пише, що газопровід дозволить значно знизити ризики, пов'язані з транзитом газу по території України.

Як зазначає видання, офіційний представник російського кабміну з цього питання - заступник міністра енергетики Росії Юрій Сентюрін заявляв, що угода "передбачає створення сприятливої нормативно-правової бази, включаючи податкові та митні режими, для проектування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу".

Він пояснив, що "Турецький потік" призначений для поставок російського газу на територію Туреччини, а також для забезпечення виконання російською стороною своїх зобов'язань з постачання газу на територію держав Європейського союзу після 2019 року".

Як повідомляв iPress.ua, частки російських "Газпрому" і Газпромбанку в найбільшому приватному імпортері російського газу до Туреччини Akfel Holding де-факто були націоналізовані.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав закон про ратифікацію угоди з Росією щодо проекту будівництва газопроводу "Турецький потік".

Москва і Анкара 10 жовтня підписали міжурядову угоду, яка передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу по дну Чорного моря.

Перша нитка передбачена для постачань газу на турецький ринок, друга - для транзиту палива до Європи. Планується, що проект буде закінчений в грудні 2019 року.

 

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07 02 2017 19:54
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