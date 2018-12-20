Путін: Рейтинг Порошенка зріс після інциденту в Керченській протоці

Президент Росії Володимир Путін вважає, що рейтинг президента України Петра Порошенка зріс після інциденту в Керченській протоці.

На підсумковій прес-конференції він вчергове назвав події 25 листопада провокацією, пише УП.

"Навіщо потрібен нашим українським партнерам ось такий розвиток подій? Зрозуміло, там вибори – їм потрібно загострювати (ситуацію), щоб підняти рейтинг одного з претендентів на пост президента, я маю на увазі чинного президента", – заявив він.

"Але це погано, це, в кінцевому підсумку, на шкоду інтересам свого народу і держави. Хоча можна без усяких провокацій рухатися спокійно, як і було досі", – додав Путін.

Він сам перепитав: "Чи вдалася провокація чи не вдалася?".

"З точки зору рейтингу – можливо, тому що рейтинг у Петра Олексійовича ніби підріс трохи: він з п'ятої позиції перемістився на другу-третю – там коливання відбуваються в районі 12%", – сказав російський президент.

"Юлія Володимирівна – так, Володимирівна вона, по-моєму? – у неї більше, 20% із гаком вже. А все решта – Зелінський, по-моєму (Зеленський – ред.), Бойко, Порошенко – у них у районі 12%", – продовжив він.

"У цьому він (мається на увазі Порошенко – ред.) своє завдання виконав – за рахунок інтересів країни, я вважаю. Але це поганий спосіб підняттів рейтингу", – наголосив Путін.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.