Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД

Путін заявив, що США звинуватили Росію в порушенні договору, для того, щоб мати привід для виходу з нього
Росія буде розробляти ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо Сполучені Штати вийдуть з нього і почнуть виробляти таку зброю.
Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД Фото: ria.ru

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, пише Reuters.

Путін в коментарях по телебаченню заявив, що США звинуватили Росію в порушенні договору, для того, щоб мати привід для виходу з нього.

"Здається, наші американські партнери вважають, що ситуація настільки змінилася, що у Сполучених Штатів також має бути така зброя. Яка наш відповідь? Це просто: в цьому випадку ми теж це зробимо", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон підтримав рішення США про розірвання договору.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що з розумінням ставиться до наміру США вийти з договору.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що якщо США продовжать в односторонньому порядку виходити з міжнародних угод, Росія застосує у відповідь певні заходи, зокрема й військового характеру.

Європейський Союз вважає, що Росія та США повинні докласти усіх можливих зусиль для збереження дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2018 08:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.