Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД

Путін заявив, що США звинуватили Росію в порушенні договору, для того, щоб мати привід для виходу з нього

Росія буде розробляти ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо Сполучені Штати вийдуть з нього і почнуть виробляти таку зброю.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, пише Reuters.

Путін в коментарях по телебаченню заявив, що США звинуватили Росію в порушенні договору, для того, щоб мати привід для виходу з нього.

"Здається, наші американські партнери вважають, що ситуація настільки змінилася, що у Сполучених Штатів також має бути така зброя. Яка наш відповідь? Це просто: в цьому випадку ми теж це зробимо", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон підтримав рішення США про розірвання договору.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що з розумінням ставиться до наміру США вийти з договору.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що якщо США продовжать в односторонньому порядку виходити з міжнародних угод, Росія застосує у відповідь певні заходи, зокрема й військового характеру.

Європейський Союз вважає, що Росія та США повинні докласти усіх можливих зусиль для збереження дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).