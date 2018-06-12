Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД
Про це заявив президент Росії Володимир Путін, пише Reuters.
Путін в коментарях по телебаченню заявив, що США звинуватили Росію в порушенні договору, для того, щоб мати привід для виходу з нього.
"Здається, наші американські партнери вважають, що ситуація настільки змінилася, що у Сполучених Штатів також має бути така зброя. Яка наш відповідь? Це просто: в цьому випадку ми теж це зробимо", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією.
Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон підтримав рішення США про розірвання договору.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що з розумінням ставиться до наміру США вийти з договору.
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що якщо США продовжать в односторонньому порядку виходити з міжнародних угод, Росія застосує у відповідь певні заходи, зокрема й військового характеру.
Європейський Союз вважає, що Росія та США повинні докласти усіх можливих зусиль для збереження дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
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