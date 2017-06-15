Путін: Росія завжди жила під санкціями
"Це свідчення триваючої внутрішньополітичної боротьби в Штатах. Але тим не менш, це відбувається, і я вважаю, на голому місці", - заявив Путін в ході гарячої лінії, повідомляє РБК.
Він зазначив, що Росія завжди жила під санкціями. Інші країни вводили обмеження проти Москви, коли відчували конкуренцію з її боку. За його словами, санкції спрямовані на стримування Росії.
"Росія протягом всієї історії країни жила під санкціями. Їх вводили, коли відчували конкуренцію, щоб стримати Росію. Не було б Криму, придумали б що-небудь інше", - заявив Путін.
Путін переконує, що санкції відзначились на економіці Росії, проте "не кардинально".
За словами президента РФ, "західні санкції привели і до позитивних явищ в економіці Росії".
"Але, як не дивно, є і плюси. У чому вони полягають? У тому, що ми змушені були включити мізки, таланти, зосередити ресурси на ключових напрямках, а не тільки користуватися нафто- і газодоларами", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".
В свою чергу, у міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.
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