Путін розпорядився вивести частину військ з Сирії

Президент Росії Володимир Путін згоден з пропозицією скоротити угруповання російських військ в Сирії.

Про можливість виведення з Сирії частини російських військ заявив глава Міноборони Сергій Шойгу. За його словами, для цього створені всі умови, - повідомляє Reuters.

Путін також повідомив про досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Сирії і готовності сторін почати мирні переговори.

"Тільки що прийшло повідомлення про те, що сьогодні кілька годин тому відбулася подія, якої ми не просто довго чекали, але для досягнення якої багато працювали", - заявив він в ході зустрічі з Шойгу і главою МЗС Сергієм Лавровим (цитата за "Інтерфаксом").

Як пояснив глава держави, на даний момент підписано три документи: угоду між сирійським урядом і озброєною опозицією про припинення вогню, заяву про готовність почати мирні переговори, а також комплекс заходів щодо контролю за режимом перемир'я.

Лавров заявив, що до домовленостей по Сирії буде також запропоновано приєднатися Єгипту, Саудівської Аравії, Катару, Іраку Йорданії і ООН.

Режим припинення вогню в Сирії буде введений опівночі 30 грудня, оголосив Шойгу. Гарантами перемир'я будуть Росія і Туреччина, додав він. Режим припинення вогню не буде поширюватися на "Ісламську державу", "Фронт ан-Нусра" та інші пов'язані з ними угруповання.

Глава Міноборони також додав, що організації, які відмовляться дотримуватися перемир'я, перейдуть в розряд терористичних.

Переговори з лідерами помірної опозиції велися протягом двох місяців, додав Шойгу. Загальна чисельність загонів помірної опозиції становить понад 60 тисяч бойовиків. Вони контролювали більшу частину території центральної частини Сирії, на яку не поширювалася влада Дамаска, додав міністр.

28 грудня стало відомо, що Росія і Туреччина узгодили план перемир'я в Сирії, а також політичне врегулювання в республіці. Як розповіли джерела Reuters, в рамках угоди Сирія буде розділена на зони впливу, що дозволить президенту країни Башару Асаду зберегти свій пост ще на кілька років до наступних президентських виборів. Після цього, зазначає агентство, Асада змінить "менш суперечливий" кандидат.

Відзначимо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що уряд Сирії і опозиція підписали договір про припинення вогню.