Путін розповів про запуск російської місії до Марса в 2019 році
"Ми зараз будемо там здійснювати безпілотні, а потім і пілотовані пуски - для дослідження далекого космосу, і місячна програма, потім дослідження Марса. Перше - це зовсім скоро - в 2019 році ми збираємося запустити в сторону Марса місію", - розповів Путін, інформує Інтерфакс.
Російські фахівці в рамках нового дослідження Місяця постараються здійснити висадки на полюса, додав він. За словами Путіна, нове продовження дослідження Місяця відрізняється від програм, які були в Радянському Союзі.
"Наші фахівці постараються зробити висадки на полюса, тому що є підстави вважати, що там може бути вода. Там є чим займатися, звідти можуть бути розпочаті дослідження інших планет, далекого космосу", - сказав він.
У липні Роскосмос повідомив, що в 2019 році почне підготовку до польоту на Марс. Роскосмос тоді запросив NASA приєднатися до підготовки. У держкорпорації тоді відзначили, що Роскосмос йде до польоту людей на Марс через відпрацювання технологій на Місяці: а саме зльоту, посадки, міжпланетного перельоту, захисту від радіації.
До відправки людини на Марс потрібно багато відпрацювати за допомогою «автоматів», відзначили в Роскосмосі. Тоді представники держкомпанії повідомили, що ця програма почнеться в 2019 році, не уточнивши деталей.
"Завдання польоту на Марс не так фінансова, скільки технічна, тут є величезні проблеми і виклики, які стоять перед вченими і інженерами. На даному етапі технологічного розвитку ми їх ще не вирішили. Ключові питання при польоті на Марс - це забезпечення радіаційної безпеки членів екіпажу космічного корабля і засоби доставки космонавтів на Червону планету", - говорилося в повідомленні Роскосмосу.
Про плани Росії зайнятися дослідженням Марса і Місяця йдеться у Федеральній космічній програмі на 2016 - 2025 роки. Запуски восьми космічних апаратів для дослідження Місяця, Марса і планет Сонячної системи заплановані серед інших завдань в період на 2016 - 2025 годи.Прі цьому дослідження Марса пов'язано з проектом "ЕкзоМарс" - спільної програми Роскосмосу і Європейського космічного агентства по дослідженню планети.
Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою ядерний ракетний комплекс для нейтралізації загроз військового потенціалу США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- "Темные времена" - это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?