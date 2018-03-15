Путін розповів про запуск російської місії до Марса в 2019 році

У 2019 Росія збирається запустити місію в сторону Марса, розповів президент Володимир Путін у фільмі Андрія Кондрашова.

"Ми зараз будемо там здійснювати безпілотні, а потім і пілотовані пуски - для дослідження далекого космосу, і місячна програма, потім дослідження Марса. Перше - це зовсім скоро - в 2019 році ми збираємося запустити в сторону Марса місію", - розповів Путін, інформує Інтерфакс.

Російські фахівці в рамках нового дослідження Місяця постараються здійснити висадки на полюса, додав він. За словами Путіна, нове продовження дослідження Місяця відрізняється від програм, які були в Радянському Союзі.

"Наші фахівці постараються зробити висадки на полюса, тому що є підстави вважати, що там може бути вода. Там є чим займатися, звідти можуть бути розпочаті дослідження інших планет, далекого космосу", - сказав він.

У липні Роскосмос повідомив, що в 2019 році почне підготовку до польоту на Марс. Роскосмос тоді запросив NASA приєднатися до підготовки. У держкорпорації тоді відзначили, що Роскосмос йде до польоту людей на Марс через відпрацювання технологій на Місяці: а саме зльоту, посадки, міжпланетного перельоту, захисту від радіації.

До відправки людини на Марс потрібно багато відпрацювати за допомогою «автоматів», відзначили в Роскосмосі. Тоді представники держкомпанії повідомили, що ця програма почнеться в 2019 році, не уточнивши деталей.

"Завдання польоту на Марс не так фінансова, скільки технічна, тут є величезні проблеми і виклики, які стоять перед вченими і інженерами. На даному етапі технологічного розвитку ми їх ще не вирішили. Ключові питання при польоті на Марс - це забезпечення радіаційної безпеки членів екіпажу космічного корабля і засоби доставки космонавтів на Червону планету", - говорилося в повідомленні Роскосмосу.

Про плани Росії зайнятися дослідженням Марса і Місяця йдеться у Федеральній космічній програмі на 2016 - 2025 роки. Запуски восьми космічних апаратів для дослідження Місяця, Марса і планет Сонячної системи заплановані серед інших завдань в період на 2016 - 2025 годи.Прі цьому дослідження Марса пов'язано з проектом "ЕкзоМарс" - спільної програми Роскосмосу і Європейського космічного агентства по дослідженню планети.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін заявив про створення новітньої російської ракети з ядерною енергоустановкою ядерний ракетний комплекс для нейтралізації загроз військового потенціалу США.



