Путін схвалив військову доктрину союзу з Білоруссю

Президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави.

Про це йдеться в його розпорядженні від 19 грудня, опублікованому на інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Схвалити представлений урядом РФ проект військової доктрини Союзної держави. Вважати за доцільне затвердити військову доктрину Союзної держави постановою вищої державної ради Союзної держави", - йдеться у документі.

Як пояснює "РИА Новости", ця доктрина стосується союзу з Білоруссю.

За інформацією видання, військова доктрина Союзної держави була прийнята на основі доктрин РФ і Білорусії у 2001 році. Росія прийняла нову редакцію у 2014 році. У зв'язку з тим, що Мінськ також планує змінити свій стратегічний документ, член комісії з національної безпеки Палати представників Національних зборів Білорусі Зигмунд Валевач припустив, що Союзна держава також має розглянути нову редакцію військової доктрини.

Пізніше представник білоруського Генштабу Артем Буторін повідомив, що проект військової доктрини Союзної держави планується представити в союзний Радмін у 2018 році.

За словами Буторіна, пише "РИА Новости", військова доктрина покликана відображати погляд двох країн на забезпечення безпеки усієї Союзної держави. Держсекретар Союзної держави Григорій Рапота припускав, що проект документу буде включений до порядку денного майбутнього засідання Вищої державної ради Білорусі та РФ.

Як відомо, Союзна держава - це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, в якому поетапно організовуються єдиний політичний, економічний, військовий, митний, валютний, юридичний, гуманітарний і культурний простор.

Нагадаємо, що Лукашенко поставив завдання озброїти армію країни, створюючи власні зразки озброєння і модернізовуючи наявні.

"Ми повинні в будь-якій точці Білорусі (якщо щось раптом станеться) швидко з'явитися, нанести удар по бандитам і тим, хто посміє до нас сунутися, і піти. Не факт, що нам допоможуть, якщо раптом щось трапиться. Прикладів більш ніж достатньо. Ми бачимо поведінку деяких тут союзників. Ну, окрім Росії, напевно, нам розраховувати нема на кого. І навіть на Росію ми не можемо на 100% покластися", - зазначив він.

Також, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що його країна суверенна і незалежна, і що він ніколи не отримував від Росії жодних пропозицій про приєднання.