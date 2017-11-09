Путін сказав Меркель, що не проти миротворців на всій території Донбасу

У російському МЗС не згодні з розміщенням миротворців на кордоні з РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їх право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

"Володимир Путін докладно зупинився на російській ініціативі про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). З урахуванням висловлених Ангелою Меркель міркувань російський лідер зазначив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради Безпеки функції згаданої місії ООН", - повідомляє в понеділок прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

"Мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ оонівцями може здійснюватися не тільки на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, але і в інших місцях, де СММ ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до мінського Комплексу заходів", - повідомляють в Кремлі.

Нагадаємо, в американській компанії Bloomberg переконані, що російський президент Володимир Путін просуває тільки власні інтереси під виглядом миротворчої пропозиції на Донбасі.

Путін хоче, щоб міжнародні сили патрулювали тільки неофіційну лінію розмежування між окремими регіонами та військовими України.

Він хоче, щоб сили ООН забезпечили фактичне створення незалежної держави для прибічників Росії, зазначає видання.

Ця стратегія, включаючи анексію Криму та незаконний референдум 2014 року, є частиною довгострокової стратегії Путіна зі створення ряду "заморожених конфліктів" навколо кордонів Росії, як буферної зони між Росією і "ворожим" Заходом.

Пропозиція Путіна насправді – це Троянський кінь, пише видання.

Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.