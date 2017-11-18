Путін в окупованому Криму відкрив пам'ятник царю Олександру III
Як повідомляє прес-служба Кремля, скульптурна композиція встановлена в парку Лівадійського палацу. У робочому кабінеті Малого Лівадійського палацу Олександр III помер 20 жовтня 1894 року.
Чотириметровий пам'ятник виготовлено з бронзи на одному з уральських заводів. Імператор зображений сидячим на зрубі дерева у військовій формі і спирається на меч.
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Лівадійський палац був літньою резиденцією останнього царя Російської імперії Миколи II та його сім’ї. У 1945 році тут відбулася зустріч антигітлерівської коаліції – Ялтинська конференція, на якій були присутні Сталін, Рузвельт і Черчілль.
З 1974 року музейний комплекс був відкритий для відвідувачів.
Лівадійський палац отримав статус одного з семи чудес України.
У березні поточного року окупаційна влада Криму знесла тенісні корти і танцмайданчик для встановлення пам’ятника цареві.
Нагадаємо, в Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським добровольцям, які воювали на Донбасі на боці самопроголошених "республік".
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