Путін в окупованому Криму відкрив пам'ятник царю Олександру III

Президент Росії Володимир Путін 18 листопада прибув до окупованого Криму, де взяв участь у відкритті пам’ятника російському царю Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті.

Як повідомляє прес-служба Кремля, скульптурна композиція встановлена в парку Лівадійського палацу. У робочому кабінеті Малого Лівадійського палацу Олександр III помер 20 жовтня 1894 року.

Чотириметровий пам'ятник виготовлено з бронзи на одному з уральських заводів. Імператор зображений сидячим на зрубі дерева у військовій формі і спирається на меч.



Фото: kremlin.ru



Фото: kremlin.ru

Лівадійський палац був літньою резиденцією останнього царя Російської імперії Миколи II та його сім’ї. У 1945 році тут відбулася зустріч антигітлерівської коаліції – Ялтинська конференція, на якій були присутні Сталін, Рузвельт і Черчілль.

З 1974 року музейний комплекс був відкритий для відвідувачів.

Лівадійський палац отримав статус одного з семи чудес України.

У березні поточного року окупаційна влада Криму знесла тенісні корти і танцмайданчик для встановлення пам’ятника цареві.

Нагадаємо, в Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським добровольцям, які воювали на Донбасі на боці самопроголошених "республік".