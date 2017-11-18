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Путін в окупованому Криму відкрив пам'ятник царю Олександру III

Скульптурну композицію встановили в парку Лівадійського палацу
Президент Росії Володимир Путін 18 листопада прибув до окупованого Криму, де взяв участь у відкритті пам’ятника російському царю Олександру III на території Лівадійського палацу в Ялті.
Путін в окупованому Криму відкрив пам Фото: kremlin.ru

Як повідомляє прес-служба Кремля, скульптурна композиція встановлена в парку Лівадійського палацу. У робочому кабінеті Малого Лівадійського палацу Олександр III помер 20 жовтня 1894 року.

Чотириметровий пам'ятник виготовлено з бронзи на одному з уральських заводів. Імператор зображений сидячим на зрубі дерева у військовій формі і спирається на меч.


Фото: kremlin.ru


Фото: kremlin.ru

Лівадійський палац був літньою резиденцією останнього царя Російської імперії Миколи II та його сім’ї. У 1945 році тут відбулася зустріч антигітлерівської коаліції – Ялтинська конференція, на якій були присутні Сталін, Рузвельт і Черчілль.

З 1974 року музейний комплекс був відкритий для відвідувачів.

Лівадійський палац отримав статус одного з семи чудес України.

У березні поточного року окупаційна влада Криму знесла тенісні корти і танцмайданчик для встановлення пам’ятника цареві.

Нагадаємо, в Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським добровольцям, які воювали на Донбасі на боці самопроголошених "республік".

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18 11 2017 21:00
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