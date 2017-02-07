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Путін включив прибережні води Криму до "вільної економічної зони"

Новий закон розміщено в суботу на офіційному порталі правової інформації
Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони (ВЕЗ) регіону".
Путін включив прибережні води Криму до "вільної економічної зони" Фото: ria.ru

Новий закон розміщений у суботу на офіційному порталі правової інформації, - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

У жовтні 2016 року уряд Росії схвалив проект змін до закону, що розширює кримську ВЕЗ. Держдума прийняла закон 21 червня 2017 року, Рада Федерації РФ схвалила документ 27 червня.

Як наголошується в повідомленні, приймаючи таке рішення, уряд РФ передбачав, що включення вод поблизу окупованого Криму до складу ВЕЗ "сприятиме збільшенню кількості осіб, які бажають отримати статус учасника вільної економічної зони, і залученню додаткових інвестицій в економіку регіону".

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

 

 

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