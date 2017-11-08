Путін пропонує закон, який дозволить протиповітряну оборону на кордоні Білорусі та України

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Путін просить Держдуму ратифікувати протокол "про внесення змін і доповнень до Угоди між Україною та Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 р", - інформує "Українська правда".

Протокол був підписаний 2 листопада 2016 року в місті Мінську.