Путін вважає Кім Чен Ина "грамотним і зрілим політиком"
Про це він заявив на зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ, відповідаючи на питання про протистояння США і КНДР, повідомляє телеканал "Дождь".
"Пан Кім Чен Ин, безумовно, цю партію виграв, він вирішив свою стратегічну задачу: у нього є ядерний заряд, є ракета глобальної дальності, яка може досягти будь-якої точки земної кулі, будь-якої точки на території його ймовірного противника", - сказав Путін.
На його думку, тепер лідер КНДР зацікавлений в тому, щоб "зачистити" і "залагодити" ситуацію.
"Він грамотний абсолютно і зрілий вже політик", - заявив Путін, зазначивши, що завдання з денуклеризації корейського півострова можливе тільки через діалог.
Нагадаємо, у вересні Північна Корея та США обмінялися "люб'язними" погрозами на адресу одне одного. Глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатахловами після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".
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