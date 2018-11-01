Путін вважає Кім Чен Ина "грамотним і зрілим політиком"

На його думку, тепер лідер КНДР зацікавлений в тому, щоб "зачистити" і "залагодити" ситуацію

Президент Росії Володимир Путін вважає лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "грамотним і зрілим політиком".

Про це він заявив на зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ, відповідаючи на питання про протистояння США і КНДР, повідомляє телеканал "Дождь".

"Пан Кім Чен Ин, безумовно, цю партію виграв, він вирішив свою стратегічну задачу: у нього є ядерний заряд, є ракета глобальної дальності, яка може досягти будь-якої точки земної кулі, будь-якої точки на території його ймовірного противника", - сказав Путін.

На його думку, тепер лідер КНДР зацікавлений в тому, щоб "зачистити" і "залагодити" ситуацію.

"Він грамотний абсолютно і зрілий вже політик", - заявив Путін, зазначивши, що завдання з денуклеризації корейського півострова можливе тільки через діалог.