Путін вважає, що Тіллерсон "потрапив у погану компанію"

7 вересня на економічному форумі у Владивостоці президент Росії Володимир Путін виступив із коментарем на адресу державного секретаря США Рекса Тіллерсона.

Звертаючись до одного з громадян США, який брав участь у пленарному засіданні економічного форуму, Путін сказав: "Ми вашому співвітчизнику пану Тіллерсону теж колись вручали орден Дружби. Але, судячи з усього, він потрапив у погану компанію і трошки в інший бік відрулює".

"Але, сподіваюся, що вітер співпраці, дружби і взаємодії виведе його на правильний курс у кінцевому підсумку", – додав Путін, пише "Польське радіо".

У 2013 році Тіллерсон отримав із рук російського президента орден Дружби за внесок у зміцнення співпраці між країнами в енергетичному секторі. Нинішній держсекретар очолював тоді нафтову компанію Exxon Mobil.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України. Тіллерсон також заявляв, що не вважає Путіна злочинцем. Зокрема, компанія держсекретаря неодноразово зверталась до уряду США з проханням внести зміни до антиросійських санкцій, аби розробляти спільні проекти з російською "Роснефтью".

Однак, вже у травні Тіллерсон заявляв, що відносини між США і Росією перебувають у найгіршій фазі і що Штати не мають наміру заплющувати очі на все, що зробила Москва. Зокрема, чиновник припустив, що в майбутньому стосунки між країнами тільки погіршуватимуться.

Як повідомляв iPress.ua, у президента США Дональда Трампа зростає невдоволення роботою держсекретаря Рекса Тіллерсона, а також деяких радників.