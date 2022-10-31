путін використовує принаймні трьох двійників – українська розвідка

Зараз це для нього "звичайна практика".

президент російської федерації владімір путін використовує принаймні трьох двійників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Тelegram.

Зокрема, начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирило Буданов заявив виданню Daily Mail, що в минулому вже виявляли двійників путіна, які замінювали його в "особливих випадках", але зараз це "звичайна практика".

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – зазначив Буданов.

Як повідомлялося, кремль залучає регіональних чиновників до "розробки заходів безпеки" в регіонах росії, аби відвернути увагу громадськості від національного керівництва рф.