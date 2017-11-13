Путін "визначився, що братиме участь" у виборах президента Росії, - ЗМІ
Публічних оголошень про готовність балотуватися Путін ще не робив, однак "визначився, що братиме участь", сказав виданню федеральний чиновник, - повідомляє РБК.
На сьогоднішній день є кілька сценаріїв драматургії висунення Путіна, розповів інший федеральний чиновник і підтвердив співрозмовник, близький до Кремля.
Якщо говорити про дату, коли Путін може зробити оголошення про намір балотуватися на новий термін, то існують два підходи: президент повідомить про своє рішення до того, як Рада Федерації призначить вибори, або після.
Базових концепцій дві: умовно-технічний формат або обставлений з максимальною драматургією, розповідає федеральний чиновник.
"Можна, наприклад, оголосити про намір йти на вибори під час поїздки в регіон, де відповідне питання поставит робітник, або ж організувати спеціальний масштабний захід за участю відомих людей", - розповів співрозмовник видання.
Планується провести максимально коротку кампанію Путіна, "оскільки його перемога не викликає сумнівів". З цієї ж причини, вважають в Кремлі, немає необхідності поспішати з оголошенням про готовність балотуватися.
Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.
Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".
Додамо, що Собчак представила начальника свого штабу. Ним став один з творців телекомпанії НТВ і учасник виборчого штабу Бориса Єльцина Ігор Малашенко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків