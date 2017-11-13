Путін "визначився, що братиме участь" у виборах президента Росії, - ЗМІ

Путін може зробити оголошення про намір балотуватися на новий термін

У Кремлі обговорюються сценарії того, як і коли Володимир Путін оголосить про готовність брати участь у виборах президента РФ в березні 2018 року.

Публічних оголошень про готовність балотуватися Путін ще не робив, однак "визначився, що братиме участь", сказав виданню федеральний чиновник, - повідомляє РБК.

На сьогоднішній день є кілька сценаріїв драматургії висунення Путіна, розповів інший федеральний чиновник і підтвердив співрозмовник, близький до Кремля.

Якщо говорити про дату, коли Путін може зробити оголошення про намір балотуватися на новий термін, то існують два підходи: президент повідомить про своє рішення до того, як Рада Федерації призначить вибори, або після.

Базових концепцій дві: умовно-технічний формат або обставлений з максимальною драматургією, розповідає федеральний чиновник.

"Можна, наприклад, оголосити про намір йти на вибори під час поїздки в регіон, де відповідне питання поставит робітник, або ж організувати спеціальний масштабний захід за участю відомих людей", - розповів співрозмовник видання.

Планується провести максимально коротку кампанію Путіна, "оскільки його перемога не викликає сумнівів". З цієї ж причини, вважають в Кремлі, немає необхідності поспішати з оголошенням про готовність балотуватися.

Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

Додамо, що Собчак представила начальника свого штабу. Ним став один з творців телекомпанії НТВ і учасник виборчого штабу Бориса Єльцина Ігор Малашенко.