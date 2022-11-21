RSS
НОВИНИ

путін визнав втрату довіри росіян до кремля та міноборони рф - ISW

Глава правлячого режиму рф путін визнав, що більшість росіян уже не довіряють заявам кремля та міноборони росії про хід війни проти України.
путін визнав втрату довіри росіян до кремля та міноборони рф - ISW Путін

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

"Це говорить про те, що путін вважає збереження підтримки, принаймні, певної помітної частини російського населення центром тяжіння для військових зусиль", - пояснюють аналітики.

Фахівці стверджують, що російський президент навіть готовий зазнавати незначної критики від військових блогерів, яких вважає лояльними, щоб продовжувати кидати на війну проти України дедалі більше ресурсів. Однак виникають питання: чи залишаться блогери вірними путіну та військовим зусиллям, якщо російська армія продовжуватиме зазнавати невдач, і як відреагує путін, якщо вони цього не зроблять?

Наразі він захистив таких блогерів від нападів міноборони рф, а деяким запропонував офіційні посади у кремлі, зазначили експерти.

"Популярність міліблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності путіна підготувати населення рф до тривалої війни", - вважають фахівці.

путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій міліціонерів навіть на тлі посилення мобілізації, вважають у ISW.

Раніше повідомлялось, що G7 звинуватило росію у "найжорстокіших злочинах" в Україні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2022 09:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Українці спробують розділити російські сили на дві частини. Куди рухатиметься війна у найближчі кілька місяців – Філліпс О’Брайен

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

Мільярдні удари суровікіна. Наймасовіший ракетний удар росіян успішно відпрацювала українська ППО – Том Купер

"Украдений місяць. Кум", намальований воїном ЗСУ, переміг у Парижі. П

"Украдений місяць. Кум", намальований воїном ЗСУ, переміг у Парижі. П'ятірка найкращих українських мультфільмів, що підкорюють світ

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.