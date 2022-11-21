путін визнав втрату довіри росіян до кремля та міноборони рф - ISW
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
"Це говорить про те, що путін вважає збереження підтримки, принаймні, певної помітної частини російського населення центром тяжіння для військових зусиль", - пояснюють аналітики.
Фахівці стверджують, що російський президент навіть готовий зазнавати незначної критики від військових блогерів, яких вважає лояльними, щоб продовжувати кидати на війну проти України дедалі більше ресурсів. Однак виникають питання: чи залишаться блогери вірними путіну та військовим зусиллям, якщо російська армія продовжуватиме зазнавати невдач, і як відреагує путін, якщо вони цього не зроблять?
Наразі він захистив таких блогерів від нападів міноборони рф, а деяким запропонував офіційні посади у кремлі, зазначили експерти.
"Популярність міліблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності путіна підготувати населення рф до тривалої війни", - вважають фахівці.
путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій міліціонерів навіть на тлі посилення мобілізації, вважають у ISW.
Раніше повідомлялось, що G7 звинуватило росію у "найжорстокіших злочинах" в Україні.
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