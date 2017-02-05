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Путін занепокоєний, що трагедію 2 травня в Одесі досі не розслідували

На думку Путіна, "українські націоналісти загнали беззахисних людей у Будинок профспілок і заживо їх спалили"
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що винні в загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року досі не покарані і "світова спільнота не повинна забувати про це".
Путін занепокоєний, що трагедію 2 травня в Одесі досі не розслідували Володимир Путін. Фото: qha.com

Про це Путін заявив за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Сочі, повідомляє РІА Новости.

"Як ви пам'ятаєте, три роки тому в Одесі ... сталася трагедія – українські націоналісти загнали беззахисних людей у Будинок профспілок і заживо їх спалили. Винні досі не притягнуті до відповідальності, не покарані", – заявив Путін.

Він додав, що "світова спільнота не має права забувати про це і допускати повторення подібних варварських злочинів".

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

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02 05 2017 21:15
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