Путін приїхав на весілля глави МЗС Австрії і станцював із нею танець, - ФОТО
Церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув о 14:08, інформує Oe24.
Поблизу святкувань стягнули масивну охорону, спецназ і снайперів. Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, а вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.
Канцлер Австрії Себастьян Курц прибув раніше за російського лідера.
Путін подарував Кнайсль букет квітів. Разом з російським президентом на церемонію приїхав і Кубанський кaзачий хор.
Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".
Нагадаємо, що у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна виправдання МЗС Австрії стосовно того, що візит президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра Карін Кнайсль є приватним візитом викликають "сумну посмішку".
Раніше, віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкції ЄС проти Росії.
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