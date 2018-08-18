Путін приїхав на весілля глави МЗС Австрії і станцював із нею танець, - ФОТО

Для президентського кортежу навіть перекрили шосе, щоб він встиг прибути на урочистості з аеропорту в Граці

Російський президент Владімір Путін прибув на весілля глави зовнішньополітичного відомства Австрії Карін Кнайсль із незначним запізненням.

Церемонія одруження повинна була початися о 14:00 за місцевим часом, однак Путін прибув о 14:08, інформує Oe24.

Поблизу святкувань стягнули масивну охорону, спецназ і снайперів. Щоб Путін потрапив на весілля задіяли 500 поліцейських, а вартість його візиту для поліції становить 250 тисяч євро.

Канцлер Австрії Себастьян Курц прибув раніше за російського лідера.

Путін подарував Кнайсль букет квітів. Разом з російським президентом на церемонію приїхав і Кубанський кaзачий хор.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом і зазначив, що це буде "особистий візит на приватне свято, з якого не слід робити висновок про зміну зовнішньополітичної позиції Австрії".

Нагадаємо, що у міністра закордонних справ України Павла Клімкіна виправдання МЗС Австрії стосовно того, що візит президента Росії Володимира Путіна на весілля міністра Карін Кнайсль є приватним візитом викликають "сумну посмішку".

Раніше, віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкції ЄС проти Росії.