НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін, який з 18 серпня вчергове незаконно перебуває в окупованому Криму, у неділю на 7,5 години спізнився на молодіжний форум "Таврида".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін запізнився на форум у Криму на 7,5 години
Президент Росії часто спізнюється на різні заходи не лише в Росії, але й за кордоном
Фото: ria.ru
Заходи з главою Росії були заплановані на 11 ранку. Спочатку без пояснення причини захід перенесли на 18:00, але Путін приїхав тільки о 18:30, - повідомляє Дождь.
Кореспондент РБК передає, що весь цей час на Путіна чекали не лише журналісти й учасники зміни, але і перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кириєнко.
Президент Росії часто спізнюється на різні заходи не лише в Росії, але й за кордоном. Як повідомлялося, в листопаді 2015 року глава РФ запізнився на Паризьку конференцію з клімату. Путін не встиг на церемонію фотографування, де зібралися лідери 150 країн.
На зустріч із главою Католицької церкви Папою Франциском Путін запізнився майже на годину.
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20 08 2017 20:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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