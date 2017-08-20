Путін запізнився на форум у Криму на 7,5 години

Президент Росії часто спізнюється на різні заходи не лише в Росії, але й за кордоном

Президент Росії Володимир Путін, який з 18 серпня вчергове незаконно перебуває в окупованому Криму, у неділю на 7,5 години спізнився на молодіжний форум "Таврида".

Заходи з главою Росії були заплановані на 11 ранку. Спочатку без пояснення причини захід перенесли на 18:00, але Путін приїхав тільки о 18:30, - повідомляє Дождь.

Кореспондент РБК передає, що весь цей час на Путіна чекали не лише журналісти й учасники зміни, але і перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кириєнко.

Президент Росії часто спізнюється на різні заходи не лише в Росії, але й за кордоном. Як повідомлялося, в листопаді 2015 року глава РФ запізнився на Паризьку конференцію з клімату. Путін не встиг на церемонію фотографування, де зібралися лідери 150 країн.

На зустріч із главою Католицької церкви Папою Франциском Путін запізнився майже на годину.