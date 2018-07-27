ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом не лише у Вашингтоні, але і в Москві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін запропонував Трампу зустрітися в Москві
Путін сказав, що вже запросив Трампа до столиці Росії
Фото: kremlin.ru
"Ми готові запросити президента Трампа в Москву, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і до Вашингтона приїхати, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи", — заявив Путін, повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС, інформує "Громадське".
За словами президента РФ, на зустрічах з Трампом вони будуть обговорювати низку питань, які стосуються багатьох "держав світу та всієї Європи в тому числі".
Нагадаємо, Білий Дім у середу, 25 липня, заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним відклали до 2019 року.
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