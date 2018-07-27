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Путін запропонував Трампу зустрітися в Москві

Путін сказав, що вже запросив Трампа до столиці Росії
Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом не лише у Вашингтоні, але і в Москві.
Путін запропонував Трампу зустрітися в Москві Фото: kremlin.ru

"Ми готові запросити президента Трампа в Москву, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і до Вашингтона приїхати, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи", — заявив Путін, повідомляє російське федеральне інформаційне агентство ТАСС, інформує "Громадське".

За словами президента РФ, на зустрічах з Трампом вони будуть обговорювати низку питань, які стосуються багатьох "держав світу та всієї Європи в тому числі".

Нагадаємо, Білий Дім у середу, 25 липня, заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним відклали до 2019 року.

 
 
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27 07 2018 16:33
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