Путін запросив екс-главу ФІФА Блаттера на ЧС-2018

У грудні 2016 року апеляція Блаттера на шестирічне відсторонення від футбольної діяльності була відхилена Спортивним арбітражним судом в Лозанні

Колишній глава ФІФА Йозеф Блаттер влітку відвідає ЧС-2018 на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

"Збираюся поїхати на чемпіонат світу до Росії, вже отримав запрошення від президента Володимира Путіна", - цитує Блаттера AFP.

У грудні 2016 року апеляція Блаттера на шестирічне відсторонення від футбольної діяльності була відхилена Спортивним арбітражним судом в Лозанні. 81-річний швейцарець подав апеляцію на рішення ФІФА в березні. Термін дискваліфікації відраховується з 8 жовтня 2015 року.

Нагадаємо, 21 грудня Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні відсторонили від футбольної діяльності. Приводом стали сумнівні фінансові операції чиновників. Підозри прокуратури викликала виплата у 2011 році паном Блаттером двох мільйонів швейцарських франків Мішелю Платіні.