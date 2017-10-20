СПОРТ НОВИНИКолишній глава ФІФА Йозеф Блаттер влітку відвідає ЧС-2018 на запрошення президента Росії Володимира Путіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін запросив екс-главу ФІФА Блаттера на ЧС-2018
У грудні 2016 року апеляція Блаттера на шестирічне відсторонення від футбольної діяльності була відхилена Спортивним арбітражним судом в Лозанні
Володимир Путін, Йозеф Блаттер. Фото: espnfc.com
"Збираюся поїхати на чемпіонат світу до Росії, вже отримав запрошення від президента Володимира Путіна", - цитує Блаттера AFP.
У грудні 2016 року апеляція Блаттера на шестирічне відсторонення від футбольної діяльності була відхилена Спортивним арбітражним судом в Лозанні. 81-річний швейцарець подав апеляцію на рішення ФІФА в березні. Термін дискваліфікації відраховується з 8 жовтня 2015 року.
Нагадаємо, 21 грудня Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні відсторонили від футбольної діяльності. Приводом стали сумнівні фінансові операції чиновників. Підозри прокуратури викликала виплата у 2011 році паном Блаттером двох мільйонів швейцарських франків Мішелю Платіні.
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