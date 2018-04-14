Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Удар по Сирії він назвав "актом агресії проти суверенної держави"

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

"Росія найсерйознішим чином засуджує напад на Сирію, де російські військовослужбовці допомагають законному уряду у боротьбі з тероризмом .... Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, потурають терористам", - зазначив президент РФ 14 квітня, повідомляє прес-служба Кремля.

Удар по Сирії він назвав "актом агресії проти суверенної держави", який було здійснено "без санкції РБ ООН, у порушення статуту ООН, норм і принципів міжнародного права".

"Історія розставить все по своїх місцях, і вона вже поклала на Вашингтон важку відповідальність за криваву розправу з Югославією, Іраком, Лівією", - додав він.

Путін додав, що "приводом" для авіаудару стало "інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення - на цей раз у Думі".

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.



