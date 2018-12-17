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Путін заявляє, що у Кремлі "думають" про обмін Сенцова

"Думати про проблеми, які Ви порушили у заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це"
Під час засідання російської Ради з прав людини на пропозицію режисера Олександра Сокурова повернутися до питання про долю Олега Сенцова президент РФ Володимир Путін сказав, що "про це треба думати".
Путін заявляє, що у Кремлі "думають" про обмін Сенцова Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Засідання РПЛ проходило 11 грудня, але його телетрансляцію перервали, а повний текст стенограми був опублікований на сайті Кремля лише у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

Сокуров, який і раніше пропонував Путіну розглянути можливість звільнення Сенцова, знову порушив це питання у делікатній формі: " Може бути, треба... нам зробити крок (з питання звільнення Сенцова, - ред.)". На що Путін відповів: "...Думати про проблеми, які Ви порушили у заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це".

Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він голодував 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Загалом у Росіїта анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого у РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.

 

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17 12 2018 23:23
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