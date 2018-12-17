Путін заявляє, що у Кремлі "думають" про обмін Сенцова
Засідання РПЛ проходило 11 грудня, але його телетрансляцію перервали, а повний текст стенограми був опублікований на сайті Кремля лише у понеділок, повідомляє "Укрінформ".
Сокуров, який і раніше пропонував Путіну розглянути можливість звільнення Сенцова, знову порушив це питання у делікатній формі: " Може бути, треба... нам зробити крок (з питання звільнення Сенцова, - ред.)". На що Путін відповів: "...Думати про проблеми, які Ви порушили у заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це".
Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він голодував 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".
Загалом у Росіїта анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого у РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата