Путін заявляє, що у Кремлі "думають" про обмін Сенцова

"Думати про проблеми, які Ви порушили у заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це"

Під час засідання російської Ради з прав людини на пропозицію режисера Олександра Сокурова повернутися до питання про долю Олега Сенцова президент РФ Володимир Путін сказав, що "про це треба думати".

Засідання РПЛ проходило 11 грудня, але його телетрансляцію перервали, а повний текст стенограми був опублікований на сайті Кремля лише у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

Сокуров, який і раніше пропонував Путіну розглянути можливість звільнення Сенцова, знову порушив це питання у делікатній формі: " Може бути, треба... нам зробити крок (з питання звільнення Сенцова, - ред.)". На що Путін відповів: "...Думати про проблеми, які Ви порушили у заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це".

Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він голодував 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Загалом у Росіїта анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого у РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.