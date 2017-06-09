Путін заявив главі Південної Кореї про безглуздість санкцій проти КНДР

Росія вважає, що на Пхеньян не потрібно тиснути, а домовлятися з ним

Президент Росії Володимир Путін на переговорах з лідером Південної Кореї Мун Чже Іном підтвердив свою позицію про безглуздість санкцій проти КНДР.

"Ми не є прихильниками того, щоб тиснути Пхеньян. Навпаки, його треба залучати в діалог, створювати умови, в яких Пхеньян буде відчувати безпеку, і таким чином треба шукати шляхи виходу", - повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням водневої бомби.

Також постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що РБ ООН має прийняти "найсильніші санкції" щодо Північної Кореї. За її словами, лідер КНДР Кім Чен Ин напрошується на війну.