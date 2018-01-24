Путін заявив про прийняту десятирічну програму озброєння

Посилаючись на дані Міноборони РФ повідомляють, що на втілення програми передбачено 20 трлн рублів (близько 350 млрд доларів)

Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про те, що прийнята нова державна програма озброєння РФ, розрахована на 2018-2027 рік.

Про це передає "Інтерфакс".

"Ми приймаємо, прийняли програму озброєння та державне (оборонний, - ред.) замовлення до 2027 року", - цитують Путіна.

Він сказав про це під час відвідування ПАТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація - моторобудівне виробниче об'єднання Уфи".

За словами Путіна, оборонно-промисловий комплекс РФ у найближчі 10 років буде працювати стабільно.

Згідно з інформацією видання, на підсумковій колегії Міноборони РФ в кінці 2017-го року Путін заявляв, що особливий акцент зроблять на оснащенні військ високоточною зброєю повітряного, наземного і морського базування, безпілотними ударними комплексами, а також засобами індивідуальної екіпіровки військовослужбовців, новітніми системами розвідки, зв'язку та радіоелектронної боротьби.

Посилаючись на публічні виступи військових припускають, що протягом 10 років будуть вестися роботи з ракетного комплексу стратегічного призначення "Сармат", зенітно-ракетної системи С-500, гіперзвукової ракети "Циркон". Планують завершити роботу по бронетанкових проектах "Армата", "Курганець" і "Бумеранг".

Нагадують, що заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов раніше говорив, що Росія до 2025 року може створити принципово нову зброю.

Генеральний конструктор - віце-президент з інновацій Об'єднаної авіабудівної корпорації Сергій Коротков раніше повідомляв виданню, що вже в 2018 році можуть розпочати працювати над створенням перспективного далекого перехоплювача (ПАК ДП).

Крім того, заплановане прийняття на озброєння винищувачів Су-57 (ПАК ФА), МіГ-35, очікується модернізація "стратегів" Ту-95, Ту-160 і дальних бомбардувальників Ту-22М3 та створення комплексу дальньої авіації (ПАК ТАК).

З посиланням на слова головкому ВМФ РФ Володимира Корольова повідомляють, що в нову держпрограму озброєнь РФ закладено будівництво атомного підводного крейсера стратегічного призначення "Борей-Б".

Російський флот до 2025 року може отримати два вертольотоносці з вертольотами Ка-52К "Катран".

За словами заступника міністра оборони РФ Тетяни Шевцової, всього на реалізацію державної програми до 2027 року передбачено 20 трлн рублів, з них 19 - на закупівлю, ремонт і розробку військової техніки.