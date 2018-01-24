Путін заявив про прийняту десятирічну програму озброєння
Про це передає "Інтерфакс".
"Ми приймаємо, прийняли програму озброєння та державне (оборонний, - ред.) замовлення до 2027 року", - цитують Путіна.
Він сказав про це під час відвідування ПАТ "Об'єднана двигунобудівна корпорація - моторобудівне виробниче об'єднання Уфи".
За словами Путіна, оборонно-промисловий комплекс РФ у найближчі 10 років буде працювати стабільно.
Згідно з інформацією видання, на підсумковій колегії Міноборони РФ в кінці 2017-го року Путін заявляв, що особливий акцент зроблять на оснащенні військ високоточною зброєю повітряного, наземного і морського базування, безпілотними ударними комплексами, а також засобами індивідуальної екіпіровки військовослужбовців, новітніми системами розвідки, зв'язку та радіоелектронної боротьби.
Посилаючись на публічні виступи військових припускають, що протягом 10 років будуть вестися роботи з ракетного комплексу стратегічного призначення "Сармат", зенітно-ракетної системи С-500, гіперзвукової ракети "Циркон". Планують завершити роботу по бронетанкових проектах "Армата", "Курганець" і "Бумеранг".
Нагадують, що заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов раніше говорив, що Росія до 2025 року може створити принципово нову зброю.
Генеральний конструктор - віце-президент з інновацій Об'єднаної авіабудівної корпорації Сергій Коротков раніше повідомляв виданню, що вже в 2018 році можуть розпочати працювати над створенням перспективного далекого перехоплювача (ПАК ДП).
Крім того, заплановане прийняття на озброєння винищувачів Су-57 (ПАК ФА), МіГ-35, очікується модернізація "стратегів" Ту-95, Ту-160 і дальних бомбардувальників Ту-22М3 та створення комплексу дальньої авіації (ПАК ТАК).
З посиланням на слова головкому ВМФ РФ Володимира Корольова повідомляють, що в нову держпрограму озброєнь РФ закладено будівництво атомного підводного крейсера стратегічного призначення "Борей-Б".
Російський флот до 2025 року може отримати два вертольотоносці з вертольотами Ка-52К "Катран".
За словами заступника міністра оборони РФ Тетяни Шевцової, всього на реалізацію державної програми до 2027 року передбачено 20 трлн рублів, з них 19 - на закупівлю, ремонт і розробку військової техніки.
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