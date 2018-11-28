Путін заявив, що Порошенко сам влаштував провокацію напередодні виборів

Захоплення українських моряків Путін назвав "прикордонним інцидентом у Чорному морі, не більш того".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.

Про це він сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.

"Це провокація безумовно. Провокація, яка організована чинною владою, думаю, що і чинним президентом, напередодні майбутніх президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив Путін.

"Рейтинг чинного президента знаходиться, по-моєму, десь на 5-му рядку. У нього є шанси навіть не увійти до другого туру. Тому потрібно щось робити, ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів. Перш за все з опозиції", - додав він.

Захоплення українських моряків Путін назвав "прикордонним інцидентом у Чорному морі, не більш того".