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Путін заявив, що Порошенко сам влаштував провокацію напередодні виборів

Захоплення українських моряків Путін назвав "прикордонним інцидентом у Чорному морі, не більш того".
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.
Путін заявив, що Порошенко сам влаштував провокацію напередодні виборів Фото: ria.ru

Про це він сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.

"Це провокація безумовно. Провокація, яка організована чинною владою, думаю, що і чинним президентом, напередодні майбутніх президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив Путін.

"Рейтинг чинного президента знаходиться, по-моєму, десь на 5-му рядку. У нього є шанси навіть не увійти до другого туру. Тому потрібно щось робити, ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів. Перш за все з опозиції", - додав він.

Захоплення українських моряків Путін назвав "прикордонним інцидентом у Чорному морі, не більш того".

Президент РФ згадав події 2014 року: анексію Криму і активні військові дії на Донбасі, не забувши звинуватити в агресії українську владу.

"А що було в 2014 році, коли Крим вирішив приєднатися до Росії? Це ж зовсім інша історія, масштабніша. Важкі події громадянської війни південному сході країни, на Донбасі. Із застосуванням з боку урядових військ танків, важкої артилерії, навіть авіації. Війна по суті. І ніякого воєнного стану не вводилося. А зараз невеликий інцидент в Чорному морі і ввели воєнниий стан ", - сказав Путін.

На думку президента РФ, це зроблено "явно напередодні президентських виборів".

Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

 

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28 11 2018 14:21
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