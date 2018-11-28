Путін заявив, що Порошенко сам влаштував провокацію напередодні виборів
Про це він сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.
"Це провокація безумовно. Провокація, яка організована чинною владою, думаю, що і чинним президентом, напередодні майбутніх президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив Путін.
"Рейтинг чинного президента знаходиться, по-моєму, десь на 5-му рядку. У нього є шанси навіть не увійти до другого туру. Тому потрібно щось робити, ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів. Перш за все з опозиції", - додав він.
Захоплення українських моряків Путін назвав "прикордонним інцидентом у Чорному морі, не більш того".
Президент РФ згадав події 2014 року: анексію Криму і активні військові дії на Донбасі, не забувши звинуватити в агресії українську владу.
"А що було в 2014 році, коли Крим вирішив приєднатися до Росії? Це ж зовсім інша історія, масштабніша. Важкі події громадянської війни південному сході країни, на Донбасі. Із застосуванням з боку урядових військ танків, важкої артилерії, навіть авіації. Війна по суті. І ніякого воєнного стану не вводилося. А зараз невеликий інцидент в Чорному морі і ввели воєнниий стан ", - сказав Путін.
На думку президента РФ, це зроблено "явно напередодні президентських виборів".
Нагадаємо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.
Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
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